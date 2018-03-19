Уфимец 9 раз ударил ножом гостя-уголовника за его выходки перед знакомой

53-летний уфимец арестован по обвинению в убийстве. Мужчина уже написал явку с повинной и в деталях воспроизвел случившееся на месте происшествия, сообщает пресс-служба следкома Башкирии По версии следствия, 50-летний мужчина попросился пожить к 53-летнему жителю Уфы , но вел себя в квартире неприлично перед сожительницей хозяина. Ночью 16 марта после совместного застолья мужчины поссорились — хозяин квартиры взял нож и ударил им гостя не менее 9 раз. Потерпевший скончался на месте. Следователи установили, что оба мужчины ранее судимы и вместе отбывали наказание в местах лишения свободы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.