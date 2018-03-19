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Уфимец 9 раз ударил ножом гостя-уголовника за его выходки перед знакомой
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Уфимец 9 раз ударил ножом гостя-уголовника за его выходки перед знакомой 

АиФ-Уфа 4 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
53-летний уфимец арестован по обвинению в убийстве. Мужчина уже написал явку с повинной и в деталях воспроизвел случившееся на месте происшествия, сообщает пресс-служба следкома Башкирии.
По версии следствия, 50-летний мужчина попросился пожить к 53-летнему жителю Уфы, но вел себя в квартире неприлично перед сожительницей хозяина. Ночью 16 марта после совместного застолья мужчины поссорились — хозяин квартиры взял нож и ударил им гостя не менее 9 раз. Потерпевший скончался на месте.
Следователи установили, что оба мужчины ранее судимы и вместе отбывали наказание в местах лишения свободы.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.
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