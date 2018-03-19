В Кирове мужчина забил до смерти знакомого: возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета России по Кировской возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, то есть по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ.

В следственный отдел по Первомайскому району СУ СКР по Кировской области поступило сообщение об обнаружении тела мужчины 1970 года рождения в своей квартире, расположенной в городе Кирове.

На лице и теле мужчины имелись множественные повреждения. Согласно судебно-медицинскому исследованию установлено, что предварительной причиной смерти явился перелом костей носа, осложнившейся гемаспирацией.

Следователем Следственного комитета незамедлительно возбуждено уголовное дело. По результатам проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлены предварительные обстоятельства произошедшего.

«По версии следствия, 3 марта потерпевший 1970 года рождения находился вместе со своим знакомым 1975 года рождения, а также в компании других молодых людей, где они все вместе распивали спиртное. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес не менее 4 ударов кулаком в область носа, а также тела и конечностей потерпевшему. После этого подозреваемый место происшествия покинул, а потерпевший, находясь в сознании, еще немного выпил спиртного и лег спать. Утром знакомые обнаружили мужчину без признаков жизни», — сообщили в СУ СК по Кировской области.

Следователи СУ СКР по Кировской области для установления всех обстоятельств назначили необходимые экспертизы, проводят следственные действия. Мужчине предъявлено первоначальное обвинение, он признал свою вину и раскаялся в случившемся. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото — khersonci.com