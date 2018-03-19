В Новой Москве задержан мужчина, подозреваемый в избиении шестерых прохожих

МОСКВА , 19 марта. / ТАСС /. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в избиении шестерых прохожих в поселке Воскресенское в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"По словам потерпевших, одна из которых 75-летняя пенсионерка, злоумышленник в агрессивном состоянии беспричинно начал избивать граждан на улице поселка Воскресенское. В настоящее время шесть человек, пострадавшие от действий подозреваемого, доставлены в медицинские учреждения с телесными повреждениями различной степени тяжести", — сообщили в столичном главке полиции.

По подозрению в избиении прохожих задержан 28-летний москвич. По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 116 УК РФ ("Побои"). Задержанный арестован. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.