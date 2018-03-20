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Полицейские в Москве задержали находившегося почти 20 лет в федеральном розыске мужчину
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Полицейские в Москве задержали находившегося почти 20 лет в федеральном розыске мужчину 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Главный региональный
Сотрудники полиции задержали на проспекте Андропова мужчину, который почти 20 лет находился в федеральном розыске по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские на проспекте Андропова задержали 49-летнего приезжего. Мужчина находился в федеральном розыске с 1998 г. по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»)», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, в июне 1998 г. во дворе одного из домов на ул. Новинки в ходе конфликта подозреваемый нанес оппоненту травму живота и скрылся. Потерпевший был доставлен в одно из столичных медицинских учреждений, где через несколько дней скончался из-за полученной травмы.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Он передан инициатору розыска, отметили в пресс-службе.
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