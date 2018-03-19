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Неизвестный с пистолетом ограбил ювелирный магазин «585 Золотой» в Новокосино
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Неизвестный с пистолетом ограбил ювелирный магазин «585 Золотой» в Новокосино 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Неизвестный, вооруженный пистолетом, ограбил ювелирный магазин «585 Золотой» на востоке столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«На ул. Суздальская, д. 30/2 одетый во все черное мужчина, вооруженный пистолетом, ограбил ювелирный магазин «585 Золотой» и скрылся с драгоценностями», — рассказал собеседник агентства.
Сумма ущерба уточняется, добавил источник. В настоящее время на месте происшествия работает полиция, выясняются обстоятельства ограбления.
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