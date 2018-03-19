Неизвестный с пистолетом ограбил ювелирный магазин «585 Золотой» в Новокосино

«На ул. Суздальская, д. 30/2 одетый во все черное мужчина, вооруженный пистолетом, ограбил ювелирный магазин «585 Золотой» и скрылся с драгоценностями», — рассказал собеседник агентства.

Сумма ущерба уточняется, добавил источник. В настоящее время на месте происшествия работает полиция, выясняются обстоятельства ограбления.