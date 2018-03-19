В Тверской области полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей Ржевского района.

По данным оперативников уголовного розыска УМВД России по Тверской области и Межмуниципального отдела МВД России «Ржевский», один из фигурантов совместно с двумя соучастниками организовал изготовление и сбыт нарезного и гладкоствольного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Полицейскими установлено, что в период с 2013 по 2017 год члены группы закупали через Интернет сигнальные пистолеты, конструктивно предназначенные для подачи световых, дымовых или звуковых сигналов, оружие, предназначенное для имитации выстрела холостыми патронами, а также комплектующие детали для изготовления боеприпасов: гильзы, пули, капсюли. Злоумышленники изготавливали дополнительные детали, вносили конструктивные изменения в небоевые пистолеты и переделывали их под огнестрельное оружие с целью последующей продажи.

Оперативники задержали всех фигурантов противоправной деятельности на территории Ржевского района. В ходе обысков по местам жительства обвиняемых сотрудниками полиции изъято семь единиц нарезного и гладкоствольного огнестрельного оружия и составных частей к нему, а также 90 патронов и порох. Оперативниками установлена причастность фигурантов к 24 эпизодам преступной деятельности.

В настоящее время расследование уголовных дел по ч. 3 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», ч. 3 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия», ч. 3 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» завершено. Дело направлено на рассмотрение в Ржевский городской суд Тверской области для рассмотрения по существу.