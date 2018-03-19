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Самарец, поссорившись ночью с возлюбленной, избил женщину до травм
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Самарец, поссорившись ночью с возлюбленной, избил женщину до травм 

АиФ-Самара 3 часа назад
Фото: АиФ-Самара
В полицию Самары поступила информация от работников медицинского учреждения о том, что к ним с различными травмами доставлена 41-летняя местная жительница сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.
Опросив пострадавшую, сотрудники полиции выяснили место, время и обстоятельства инцидента, в результате которого женщина получила травмы.
Как установили полицейские, между женщиной и её возлюбленным, в его квартире, расположенной в одном из домов на улице Гагарина, произошла ссора. По словам соседей это случилось около двух часов ночи. Во время выяснения отношений 40-летний мужчина, не ограничившись словами, избил женщину. Как впоследствии стало известно, причиненные травмы повлекли за собой серьезные последствия — пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью.
Задержанный мужчина не стал отрицать свою вину. По данным полиции, ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ.
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