Самарец, поссорившись ночью с возлюбленной, избил женщину до травм

В полицию Самары поступила информация от работников медицинского учреждения о том, что к ним с различными травмами доставлена 41-летняя местная жительница сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов

Опросив пострадавшую, сотрудники полиции выяснили место, время и обстоятельства инцидента, в результате которого женщина получила травмы.

Как установили полицейские, между женщиной и её возлюбленным, в его квартире, расположенной в одном из домов на улице Гагарина, произошла ссора. По словам соседей это случилось около двух часов ночи. Во время выяснения отношений 40-летний мужчина, не ограничившись словами, избил женщину. Как впоследствии стало известно, причиненные травмы повлекли за собой серьезные последствия — пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью.

Задержанный мужчина не стал отрицать свою вину. По данным полиции, ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.