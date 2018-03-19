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Двое жителей Подмосковья задержаны полицейскими по подозрению в мошенничестве
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Двое жителей Подмосковья задержаны полицейскими по подозрению в мошенничестве 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 4 часа назад
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Ногинское» в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении мошеннических действий задержаны двое 28-летних жителей Московской области.
Установлено, что злоумышленники под видом работников дополнительного офиса одного из известных банков, расположенных в Ногинске, незаконно принимали от граждан финансовые средства в виде вкладов под высокий процент, после чего скрылись с полученными деньгами.
В настоящее время в полицию обратились 12 человек, пострадавших от действий злоумышленников. Общая сумма ущерба составила более 5,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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