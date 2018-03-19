Двое жителей Подмосковья задержаны полицейскими по подозрению в мошенничестве

Установлено, что злоумышленники под видом работников дополнительного офиса одного из известных банков, расположенных в Ногинске , незаконно принимали от граждан финансовые средства в виде вкладов под высокий процент, после чего скрылись с полученными деньгами.

В настоящее время в полицию обратились 12 человек, пострадавших от действий злоумышленников. Общая сумма ущерба составила более 5,5 миллиона рублей.