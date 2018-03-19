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В Новосибирске мужчина украл средство самообороны
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В Новосибирске мужчина украл средство самообороны 

АиФ-Новосибирск 4 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске 17 марта в 15.20 у дома по улице Дуси Ковальчук между тремя парнями и одним из прохожих случилась ссора. В результате мужчина догнал одного из подростков и отобрал аэрозольное устройство «Удар» стоимостью 2 тысячи рублей.
Новосибирские полицейские возбудили по данному факту уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж), сообщает ГУ МВД России по НСО.
Приметы подозреваемого: на вид 30 лет, среднее телосложение, рост около 170 см, был одет в черный длинный пуховик с капюшоном, черные штаны, серую шапку. На глазах солнцезащитные очки.
Всех, кому что-либо известно о личности подозреваемого, полиция просит обратиться по телефонам (383) 232-10-02, 232-10-08.
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