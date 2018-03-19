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В Ленобласти жилец общежития убил «самурайским» ножом своего соседа за громкую музыку
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В Ленобласти жилец общежития убил «самурайским» ножом своего соседа за громкую музыку 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Следователи Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в общежитии Кингисеппа. По предварительным данным, с потерпевшим расправился его сосед, которому он сделал замечание за прослушивание громкой музыки. Орудием расправы стал нож, выполненный в японском стиле.
Расследование началось после того, как 18 марта 2018 года в холле одного из блоков общежития, расположенного на улице Карла Маркса в Кингисеппе, было обнаружено тело 31-летнего мужчины «с явными признаками насильственной смерти», сообщает
официальный сайт
областного управления СК РФ.
По версии следователей, в ночь на 18 марта в холле общежития произошла ссора с участием двух соседей. В итоге 37-летний мужчина нанес потерпевшему несколько ударов ножом в область живота и других частей тела. От полученных ран жилец общежития скончался на месте происшествия.
По предварительным данным, мотивом расправы стала личная неприязнь, вызванная тем, что потерпевший сделал замечание соседу за «чрезмерную громкость музыки, доносившейся из его комнаты».
"В ходе осмотра места происшествия следователем было изъято предполагаемое орудие преступления — нож типа катана", — говорится в пресс-релизе. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Сотрудники Кингисеппского межрайонного отдела СК РФ возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Ему грозит 15-летний срок лишения свободы.
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