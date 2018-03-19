Ещё
В Красноярске грабители пытались угнать иномарку прямо на глазах у хозяина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярске грабители пытались угнать иномарку прямо на глазах у хозяина 

АиФ Красноярск 4 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Необычный способ угона зафиксировали полицейские в Красноярске. Двое мужчин пытались похитить иномарку» на буксире прямо на глазах у хозяина, сообщили в ГУ МВД по краю.
Владелец «Хонды», видя, как его машину угоняют, сразу же позвонил в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленники с помощью другого автомобиля и троса осуществили буксировку машины.
«Задержать горе-грабителей удалось неподалеку от места совершения преступления», — сообщили в краевой полиции.
В отношении ранее несудимых 34-летнего и 25-летнего злоумышленников возбуждено уголовное. За кражу им грозит до 6 лет лишения свободы.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярском крае директор турфирмы украла у клиентов более 6 млн рублей В Красноярском крае мать и дочь порезали друг друга во время застолья Красноярец за час ограбил три офиса микрозаймов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»577
Еще одна страна вышлет российских дипломатов490
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина277
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»190
Панин опубликовал голое селфи c барышней53
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
03:35
Собчак назвала главный итог голосования
Политика Выборы 2018
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение