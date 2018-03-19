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Руководителя нижегородского УФНС Шелепов заключили под стражу
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Руководителя нижегородского УФНС Шелепов заключили под стражу 

РИА Новости 3 часа назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы заключил руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Нижегородской области Владимира Шелепова под стражу до 15 мая по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде.
Собеседник агентства уточнил, что слушание прошло в субботу, 17 марта.
"Была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 мая. Шелепову предъявляется обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере", — пояснили в пресс-службе суда.
Согласно Уголовному кодексу РФ, особо крупным размером взятки признается сумма, превышающая один миллион рублей. Наказание, предусмотренное за подобное преступление, — штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки либо лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Владимир Шелепов был назначен руководителем УФНС России по Нижегородской области в июле 2015 года. До этого с 2011 года он исполнял обязанности главы ростовского управления ФНС.
В пятницу источники в правоохранительных органах Нижегородской и Ростовской областей сообщали РИА Новости, что обыски прошли в кабинете главы управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области. Один из собеседников агентства рассказал, что в отношении Шелепова и некоторых сотрудников УФНС по региону возбуждено уголовное дело по ряду коррупционных статей, связанных с получением взяток. В то же время в УФНС по Нижегородской области сообщали, что их руководитель находился на рабочем месте. По словам пресс-секретаря ростовского управления, УФНС по региону работало в штатном режиме.
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