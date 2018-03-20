Правоохранители выявили схему хищения денежных средств, выделяемых сельхозтоваропроизводителям Волгоградской области в качестве субсидий 

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с региональным Управлением ФСБ России выявили схему хищения денежных средств, выделяемых сельхозтоваропроизводителям региона в качестве субсидий на компенсацию части затрат по уплате страховой премии.
Оперуполномоченные установили, что в период с 2013 по 2014 годы руководитель страховой компании, деятельность которого осуществлялась в Новосибирске и носила фиктивный характер, совместно с 5 другими представителями филиала фирмы в волгоградском регионе создали ряд подконтрольных коммерческих предприятий, от лица которых сельхозпроизводителям якобы выдавались займы на оплату 50 процентов страховой премии. После заключения договоров страхования фиктивные документы представлялись в региональные комитеты сельского хозяйства для получения субсидий. Денежные средства, поступившие на счета страхователей, распределялись между участниками схемы.
По такой схеме за два года были заключены договоры с 59 волгоградскими сельхозтоваропроизводителями. В качестве компенсаций лжестраховщикам перечислено около 200 млн рублей.
В настоящее время подозреваемый в организации противоправной деятельности содержится в следственном изоляторе, двое его сообщников находятся под подпиской о невыезде, еще двое — под домашним арестом, шестой участник группы — в розыске.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2. «Мошенничество при получении выплат». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.