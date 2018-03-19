В Череповце на улице подстрелили мужчину

Около 11:40 минут в приемное отделение детской городской больницы с огнестрельным ранением в спину обратился 50-летний мужчина. Будучи раненым на улице, он успел добраться до больницы раньше, чем потерял сознание.

Наталья Летенкова. — Инцидент произошел недалеко от детской больницы, поэтому раненый отправился туда за помощью. Ведется активная работа по раскрытию преступления. Следователи разыскивают свидетелей произошедшего, а также водителя автомашины, который оказал раненому помощь и довел его до детской городской больницы. За 3 дня нам не удалось выйти на него, — рассказала GorodChe старший помощник руководителя СУ СКР по Вологодской области

Сейчас мужчина находится в ВОБ№2. Угрозы жизни пострадавшего нет, но медики характеризуют его состояние как тяжелое.

— У пациента огнестрельное ранение грудной клетки с повреждением легкого. Сделана серьезная операция. После двух дней в реанимации он переведет в хирургическое отделение, — прокомментировал GorodChe главврач ВОБ№2 Андрей Пулин.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).