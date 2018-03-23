Омича осудили на 18 лет за убийство дачника

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

В Омском областном суде завершились слушания по уголовному делу в отношении 24-летнего Артёма Подкорытова. Его признали виновным в совершении ряда преступлений.

Следствие установило, что в июне 2017 года Подкорытов украл у своих родителей мобильный телефон, ноутбук и автомобильный телевизор. Всю технику он продал за 3600 рублей.

Кроме того, 21 июня Подкоторытов похитил из дачного дома телефон и пытался угнать машину. Однако его застал хозяин. Тогда злоумышленник достал нож и стал угрожать мужчине. Но хозяину дома удало выбить нож, после чего Подкорытов скрылся.

Помимо этого, на территории СНТ «Мир» злоумышленник проник в один из дачных домов. Там его застал 80-летний владелец дома. Он стал выгонять Подкорытова, но тот достал нож и убил пенсионера. На крики прибежал 60-летний сосед. Подкорытов пытался нанести ему 10 ударов ножом. Однако дачнику удалось увернуться. Он пытался задержать злоумышленника, но тому удалось вырваться.

Подкорытова задержали сотрудники полиции с поличным. Он проник в ещё один дачный дом и пытался похитить имущество.