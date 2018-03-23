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Омича осудили на 18 лет за убийство дачника
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Омича осудили на 18 лет за убийство дачника 

АиФ-Омск 26 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
В Омском областном суде завершились слушания по уголовному делу в отношении 24-летнего Артёма Подкорытова. Его признали виновным в совершении ряда преступлений.
Следствие установило, что в июне 2017 года Подкорытов украл у своих родителей мобильный телефон, ноутбук и автомобильный телевизор. Всю технику он продал за 3600 рублей.
Кроме того, 21 июня Подкоторытов похитил из дачного дома телефон и пытался угнать машину. Однако его застал хозяин. Тогда злоумышленник достал нож и стал угрожать мужчине. Но хозяину дома удало выбить нож, после чего Подкорытов скрылся.
Помимо этого, на территории СНТ «Мир» злоумышленник проник в один из дачных домов. Там его застал 80-летний владелец дома. Он стал выгонять Подкорытова, но тот достал нож и убил пенсионера. На крики прибежал 60-летний сосед. Подкорытов пытался нанести ему 10 ударов ножом. Однако дачнику удалось увернуться. Он пытался задержать злоумышленника, но тому удалось вырваться.
Подкорытова задержали сотрудники полиции с поличным. Он проник в ещё один дачный дом и пытался похитить имущество.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
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