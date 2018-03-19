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Жителя Ханкайского района приговорили к 12 годам строгого режима за убийство
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Жителя Ханкайского района приговорили к 12 годам строгого режима за убийство
Primpress
4 часа назад
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Primpress
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Ханкайский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в убийстве, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры
Приморского края
.
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