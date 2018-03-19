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Иномарку стоимостью 4,5 миллиона рублей угнали с парковки московского отеля
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Иномарку стоимостью 4,5 миллиона рублей угнали с парковки московского отеля 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Инцидент произошел на улице Кибальчича.
В понедельник, 19 марта, стало известно, что у предпринимателя из Ставрополья угнали иномарку, стоимость которой составляет 4,5 миллиона рублей.
В правоохранительных органах уточнили, что житель Ставропольского края, который руководит компанией по оптовой торговле зерном и кормами для скота, обратился с заявлением о краже 17 марта.
— Мужчина сообщил, что неизвестный совершил кражу автомобиля BMW X6, находившегося на парковке отеля, расположенного на улице Кибальчича. Материальный ущерб составил 4,5 миллиона рублей, — сообщил источник агентству городских новостей «Москва».
В настоящее время возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, а также ведется розыск преступника и украденного автомобиля.
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