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Таджик-псих убил маленькую дочь лопатой
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Таджик-псих убил маленькую дочь лопатой 

Уралинформбюро 4 часа назад
Фото: Уралинформбюро
И соседку.
В Хатлонской области (Таджикистан) по подозрению в двойном убийстве задержали психически больного местного жителя. Следователи считают, что 16 марта 31-летний мужчина с лопатой напал на 24-летнюю супругу и двух дочерей 3-х и 4-х лет.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе МВД Республики, после атаки на родню, злоумышленник ворвался в соседский дом. Там он избил лопатой еще двух женщин.
По пути в больницу от полученных травм скончалась 3-летняя дочь агрессора, а также его 53-летняя соседка. Жена задержанного с выжившей дочерью, а также другая пострадавшая женщина, госпитализированы.
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