Таджик-псих убил маленькую дочь лопатой

И соседку.

В Хатлонской области ( Таджикистан ) по подозрению в двойном убийстве задержали психически больного местного жителя. Следователи считают, что 16 марта 31-летний мужчина с лопатой напал на 24-летнюю супругу и двух дочерей 3-х и 4-х лет.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе МВД Республики, после атаки на родню, злоумышленник ворвался в соседский дом. Там он избил лопатой еще двух женщин.

По пути в больницу от полученных травм скончалась 3-летняя дочь агрессора, а также его 53-летняя соседка. Жена задержанного с выжившей дочерью, а также другая пострадавшая женщина, госпитализированы.