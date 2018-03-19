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В Екатеринбурге осуждена банда налетчиков на ювелирные магазины и склады
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В Екатеринбурге осуждена банда налетчиков на ювелирные магазины и склады 

ТАСС 4 часа назад
Фото: НАША ГАЗЕТА
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Суд в Екатеринбурге приговорил членов банды налетчиков, которые совершали нападения на ювелирные магазины и склады техники в Екатеринбурге и Перми, к лишению свободы на сроки от 6 до 16 лет. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
"Чкаловский районный суд города Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении шестерых человек, которые совершали разбойные нападения, покушались на грабеж, приобретали и сбывали преступно добытое имущество и т.д. Суд приговорил двух членов к наказанию в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы, остальных к шести годам, 12 годам, 16 и 14 годам лишения свободы. По версии следствия, обвиняемые совершили разбойные нападения в Екатеринбурге и Перми на ювелирные магазины, склад компьютерной техники и сотрудника одного из банков", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что один из участников подыскивал необходимые орудия для нападений, вел учет похищенного имущества, занимался его реализацией, а его подельник подыскивал соучастников преступлений. «Первое нападение было совершено в сентябре 2015 года на ювелирный магазин, в результате которого были похищены ювелирные украшения и системный блок на сумму более 6 млн рублей. В январе 2016 года также было совершено разбойное нападение на ювелирный магазин, в результате которого были похищены ювелирные изделия на сумму более 2 млн рублей», — отметили в пресс-службе.
Кроме того, в ноябре 2015 года со склада компьютерной техники было похищено имущество на сумму более 1 млн рублей.
"Также суд удовлетворил иск потерпевших о взыскании с двух участников ущерба на сумму свыше 6 млн рублей", — сообщили в прокуратуре.
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