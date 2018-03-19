Ещё
Смерть Шишмаревой признали самоубийством
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК признал самоубийством смерть замминистра Татарстана Елены Шишмаревой 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Следственные органы не будут возбуждать уголовное дело по факту смерти заместителя министра здравоохранения Татарстана Елены Шишмаревой, поскольку она совершила самоубийство. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Татарстану.
Ведомство 1 февраля возбудило уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников Минздрава республики по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и превышении полномочий. Позже правоохранительные органы задержали Шишмареву, затем суд заключил ее под домашний арест. 7 февраля женщина была найдена мертвой в собственном доме. Как сообщали источники ТАСС в правоохранительных органах, на ее шее обнаружено восемь ножевых ранений.
"В Татарстане вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти заместителя министра здравоохранения. Она покончила с собой, ее смерть не носит криминальный характер", — отметил собеседник.
По данным ведомства, согласно записям камер видеонаблюдения, никто на территорию дома не заходил, порядок в комнатах нарушен не был, посторонние следы отсутствовали.
ТАСС: последние новости
Против экс-замглавы ФСИН Коршунова возбуждено еще одно дело о хищении 140 млн рублей СМИ: следователи считают, что бизнесмена Глушкова задушили собачьим поводком Полиция Кубани по отпечатку обуви нашла школьника, подозреваемого в разгроме на кладбище
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Еще одна страна вышлет российских дипломатов487
ЕС поддержал наказание России128
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина300
Панин опубликовал голое селфи c барышней55
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение