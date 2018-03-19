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Мужчина с пистолетом ограбил букмекерскую контору на востоке Москвы
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Мужчина с пистолетом ограбил букмекерскую контору на востоке Москвы 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
Вооруженный пистолетом мужчина совершил разбойное нападение на букмекерскую контору на востоке Москвы и похитили свыше 100 тысяч рублей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
По его словам, инцидент произошел на Семеновская площади, дом 7.
«Установлено, что 18 марта в 02:55 по указанному адресу в помещение букмекерского клуба вошел неизвестный с капроновым чулком на голове. Угрожая предметом, похожим на пистолет, кассиру-оператору, злоумышленник похитил из кассы 116 тысяч рублей, после чего скрылся», — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой), добавил он.
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