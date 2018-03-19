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Серийного насильника, нападавшего на девочек в Отрадном, снова будут судить
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Серийного насильника, нападавшего на девочек в Отрадном, снова будут судить 

Ivyborg.ru 4 часа назад
Длинная история, которая тянется еще с 2014 года, вновь привела к судебному разбирательству в отношении гражданина Молдавии. Как сообщает СУ СК по Ленобласти, мужчина неоднократно нападал на девочек на территории Кировского района Ленобласти и насиловал их, после чего был пойман.
19 марта было завершено расследование уголовного дело в отношении 36-летнего уроженца Молдавии, который последние несколько лет проживал на территории Кировского района Ленобласти, а именно города Мга. Следствие установило, что мужчина прибыл в Отрадное вечером 9 сентября 2017 года и выбрал для своего пристанища местность неподалеку от железнодорожной станции. Там, завидев свою жертву, 17-летнюю девушку, он спрятался в кусты у тропинки. Дождавшись момента, он выскочил, напугал свою жертву, повалил её на землю, и, угрожая ножом, совершил насильственные действия сексуального характера.
Удивительно, но ужасное преступление почти сошло ему с рук, и преступник уже спустя месяц вновь вернулся на то же место в поисках очередной жертвы. Вечером 1 октября 2017 года 36-летний мужчина напал и изнасиловал 16-летнюю девушку, которую предварительно запугал ножом.
Как установило следствие, ранее уроженец Молдавии уже был судим за аналогичные преступления, которые он также совершал на территории Ленинградской области несколько лет назад. По решению суда он был депортирован на родину, где отсидел в тюрьме, вышел в 2014 году, сменил фамилию и вновь вернулся в Кировский район Ленобласти в 2017-м. В настоящий момент насильника заключили под стражу, в его отношении вновь возбуждены дела по статьям «Изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней».
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