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Мужчину задержали в Москве за контрабанду запрещенных стероидов
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Мужчину задержали в Москве за контрабанду запрещенных стероидов 

РИАМО 4 часа назад
Сотрудники полиции в Восточном округе столицы задержали приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в контрабанде сильнодействующих веществ из разряда анаболических стероидов, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий после получения посылки, отправленной из страны ближнего зарубежья, задержан 41-летний мужчина. В посылке находилось 7 флаконов «Trenbolone А100», 7 флаконов «Testosterone Р100», 7 флаконов «Stanozolol» по 100 таблеток в каждой и 1 ампула «Nan-Decanoate», — говорится в сообщении.
Согласно результатам исследования, в двух флаконах обнаружено сильнодействующее вещество — тестостерона пропионат массой около 20 граммов. Остальные изъятые жидкости и вещества направлены на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ».
В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение.
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