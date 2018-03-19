Мужчину задержали в Москве за контрабанду запрещенных стероидов

Сотрудники полиции в Восточном округе столицы задержали приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в контрабанде сильнодействующих веществ из разряда анаболических стероидов, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий после получения посылки, отправленной из страны ближнего зарубежья, задержан 41-летний мужчина. В посылке находилось 7 флаконов «Trenbolone А100», 7 флаконов «Testosterone Р100», 7 флаконов «Stanozolol» по 100 таблеток в каждой и 1 ампула «Nan-Decanoate», — говорится в сообщении.

Согласно результатам исследования, в двух флаконах обнаружено сильнодействующее вещество — тестостерона пропионат массой около 20 граммов. Остальные изъятые жидкости и вещества направлены на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ».

В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение.