Убившая родного сына нижегородка объяснила свой поступок

В Нижнем Новгороде задержана 50-летняя женщина, которая убила родного сына ударом ножа. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления следственного комитета

28-летний мужчина оказался в больнице вечером 17 марта. Ножом в грудь его ударила мать. Поводом для ссоры стало нежелание сына работать (жил он на ее пенсию) и злоупотребление спиртными напитками. Молодой мужчина так и не пришел в сознание и умер на следующий день после госпитализации.

Отметим, что нижегородка не стала отпираться и призналась в содеянном. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.