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Убившая родного сына нижегородка объяснила свой поступок
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Убившая родного сына нижегородка объяснила свой поступок 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде задержана 50-летняя женщина, которая убила родного сына ударом ножа. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления следственного комитета.
28-летний мужчина оказался в больнице вечером 17 марта. Ножом в грудь его ударила мать. Поводом для ссоры стало нежелание сына работать (жил он на ее пенсию) и злоупотребление спиртными напитками. Молодой мужчина так и не пришел в сознание и умер на следующий день после госпитализации.
Отметим, что нижегородка не стала отпираться и призналась в содеянном. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
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