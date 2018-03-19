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Облсуд готов огласить приговор предполагаемому убийце дочери экс-гендиректора ЧТЗ
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Облсуд готов огласить приговор предполагаемому убийце дочери экс-гендиректора ЧТЗ 

Уралинформбюро 4 часа назад
Фото: Уралинформбюро
На этой неделе.
Приговор 24-летнему челябинцу Николаю Ефименко, которого обвиняют в убийстве дочери экс-гендиректора ЧТЗ Екатерины Платоновой, огласят приговор 22 марта. Заседание начнется в 11 часов, сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель Челябинского облсуда Евгения Нациевская.
Преступление было совершено 5 декабря 2016 года. Платонова пришла в салон интерьера «Апартамент», где Ефименко работал продавцом-консультантом. Женщина планировала забрать дорогостоящую душевую кабину, однако товар еще не прибыл. Разгорелся конфликт, и обвиняемый, как полагают сыщики, нанес покупательнице множественные удары ножом.
Чтобы отвести от себя подозрения, Ефименко порезал себе ногу и выбросил камеру видеонаблюдения в мусорный контейнер. Полицейским он сообщил, что в магазин ворвались двое неизвестных. Спустя некоторое время обман вскрылся.
Следует добавить, что челябинцу вменяют также мошенничество и умышленное уничтожение чужого имущества. По данным следствия, молодой человек обманывал клиентов салона: он брал с людей предоплату за доставку сантехники, но обязательства в срок не исполнял. Установлена его причастность к хищению более 300 тысяч рублей у шестерых потерпевших.
Ранее по теме: Обвиняемому в убийстве дочери экс-директора ЧТЗ грозит 24 года колонии Предполагаемого убийцу дочери экс-гендиректора ЧТЗ отдали под суд
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