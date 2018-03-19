Облсуд готов огласить приговор предполагаемому убийце дочери экс-гендиректора ЧТЗ

На этой неделе.

Преступление было совершено 5 декабря 2016 года. Платонова пришла в салон интерьера «Апартамент», где Ефименко работал продавцом-консультантом. Женщина планировала забрать дорогостоящую душевую кабину, однако товар еще не прибыл. Разгорелся конфликт, и обвиняемый, как полагают сыщики, нанес покупательнице множественные удары ножом.

Чтобы отвести от себя подозрения, Ефименко порезал себе ногу и выбросил камеру видеонаблюдения в мусорный контейнер. Полицейским он сообщил, что в магазин ворвались двое неизвестных. Спустя некоторое время обман вскрылся.

Следует добавить, что челябинцу вменяют также мошенничество и умышленное уничтожение чужого имущества. По данным следствия, молодой человек обманывал клиентов салона: он брал с людей предоплату за доставку сантехники, но обязательства в срок не исполнял. Установлена его причастность к хищению более 300 тысяч рублей у шестерых потерпевших.

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