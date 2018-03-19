В Екатеринбурге осудили банду налетчиков

Суд приговорил шестерых членов группы, совершавших налеты в Екатеринбурге Перми , в общей сложности к более чем 57 годам лишения свободы, сообщает прокуратура Свердловской области

"Суд приговорил Сергея Векессера к наказанию в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Табриза Новруззаде — к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Сергея Атанасова — к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Александра Казионова — к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима, Арзумана Асадова и Радика Намазгулова — к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима каждого", — отмечает прокуратура. По сведениям следствия, группа в 2015-2016 годах совершила налеты на два ювелирных магазина и склад компьютерной техники, а также напала на банковского сотрудника. В группу входил, в том числе, бывший старший оперативный дежурный одного из отделов полиции Сергей Атанасов. Приговор по делу вынес Чкаловский районный суд административного центра Свердловской области.

Сообщается, что также суд удовлетворил иск о взыскании с Векессера и Новруззаде ущерба на сумму свыше шести миллионов рублей. Приговор пока в законную силу не вступил.