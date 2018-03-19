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В Югре росгвардейцы нашли несостоявшегося убийцу по кровавому следу
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В Югре росгвардейцы нашли несостоявшегося убийцу по кровавому следу 

Уральский меридиан 4 часа назад
Фото: Уральский меридиан
17 марта 2018 года в посёлке городского Пионерский Югорского района группа задержания «Росгвардии» нашла дебошира по кровавым следам.
По словам бойцов подразделения «Росгвардии» им сообщили о нападении на женщину. Группа реагирования тут же выехала на поиски места происшествия. В скорее место побоища удалось отыскать по кровавому следу Жертва потеряла много крови потому, к подъезду из которого женщину увезли на скорой тянулся заметный кровавый след. Он же привёл оперативников в квартиру. На месте преступления правоохранители и росгвардейцы обнаружили страшную картину. Повсюду следы крови, а на полу валялся окровавленный топор с частичками волос.
В квартире так же находились подозреваемые: 2 женщины и мужчина. Пообщавшись с ними, полицейские узнали предисторию драки с топором. В этой квартире жил подозреваемый мужчина со своей гражданской женой. Днем к ним в гости зашли 2 знакомые его сожительницы. Компания выпивала спиртное и мирно общалась. Изрядно подвыпив, хозяин квартиры неожиданно сцепился с гостьей и в качестве веского аргумента применил топор.
Теперь за попытку кровавой расправы вспыльчивому мужчине грозит уголовное дело по статье 30 ч.3 ч.1 ст. 105 — покушение на убийство. Максимальный срок за убийство 20 лет. В случае с покушением преступнику грозит только четверть максимального срока. Это примерно 5 -10 лет.
Посёлок Пионерский — посёлок городского типа в 328 км от столицы Ханты-Мансийска.
Источник фотографии: penza-post.ru
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