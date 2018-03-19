В Невинномысске осудят 21-летнего уклониста

Уголовное дело против жителя Невинномысска , уклоняющегося от службы в армии, передали в суд. Об этом корреспонденту STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

Известно, что 21-летний местный житель получил повестку, по которой он должен был явиться в военный комиссариат, но в назначенное время своих обязательств не выполнил.

При этом молодой человек не имел уважительной причины для неявки.

Против него возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от призыва на военную службу». Сейчас оно вместе с обвинительным приговором передано в суд.