На Украине работник автомойки зверски зарезал начальницу по заказу ее компаньонши

Следователи Киевской области Украины раскрыли жестокое убийство многодетной матери и бизнес-леди в городе Фастове . Как оказалось, организатором преступления была партнерша потерпевшей, которая хотела единолично владеть принадлежавшей им автомойкой. А киллером стал один из работников мойки, действовавший в сговоре с сыном, сообщает

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Уголовное наказание грозит Алексею Ермоловичу, который уже сознался в содеянном.

По данным расследования, 13 марта злоумышленник напал возле детского сада на 42-летнюю Лилию Гордееву, когда она забирала своего трехлетнего сына. Убийца нанес женщине 24 ножевых ранения, после чего скрылся. Шесть нанесенных ранений оказались смертельными. Тем не менее Лилия нашла в себе силы, чтобы самостоятельно добраться до больницы. Женщина умерла на руках у врачей от потери крови.

По данным прессы, убийство было совершено на глазах у трехлетнего ребенка.

Уголовное дело возбудили по ст. 115 УК Украины ("Убийство"). В ходе расследования были установлены личности исполнителя преступления 1975 года рождения, двух организаторов 1963-го и 1996 годов рождения, а также пособника 1996 года рождения, который является сыном исполнителя. Им грозит наказание в виде пожизненного срока лишения свободы с конфискацией имущества.

Как пояснил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, мотивом убийства матери троих детей Лилии Гордеевой было желание завладеть ее долей в автомоечном бизнесе, который ей достался от умершего мужа.

По версии следователей, заказчицей преступления была совладелица автомойки Алла Домасенко, а также ее сын. Домасенко на протяжении долгого времени пыталась отобрать у партнерши бизнес, а потом «заказала» ее за 12 тысяч долларов. Мужчина, вызвавшийся сыграть роль киллера, забрал задаток и исчез. Тогда Домасенко потребовала, чтобы женщину убил один из работников автомойки Алексей Ермолович, который первоначально играл лишь роль посредника.

На убийство Ермолович взял своего сына, который ждал его в машине. Со слов Алексея, он приблизился к жертве со спины, сбил ее с ног, а потом стал наносить удары ножом. Женщина не кричала, но оказала активное сопротивление. На лице Ермоловича осталась гематома — след от удара, который ему нанесла потерпевшая, сообщает

Фастовский районный суд арестовал Аллу Домасенко и ее подельников на два месяца. При оглашении решения суда она расплакалась и назвала обвинение ложным. Другие фигуранты тоже отказались признать вину, сообщает

Znaj.ua со ссылкой на старшего сына погибшей Никиту. Ермоловичи признали лишь тот факт, что были на месте преступления.

Автомобиль, на котором приехала Алла Домасенко и ее адвокаты, повредили неизвестные прямо перед зданием суда. Машину увезли на эвакуаторе.

Никита говорит, что опасается за свою жизнь. Он попросил полицию предоставить ему охрану.