Москвича накажут за попытку заработать на мигрантах

В московском районе Крылатское полицейские задержали 23-летнего местного жителя, который незаконно зарегистрировал в своей квартире 20 приезжих из ближнего зарубежья. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по городу Москве в понедельник, 19 марта.

Как выяснили оперативники, молодой человек зарегистрировал мигрантов в квартире на улице Крылатские холмы за денежное вознаграждение, заведомо зная, что проживать они там не будут. Таким образом, он нарушил миграционное законодательство.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322 Уголовного кодекса РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По закону постановка иностранных граждан по месту пребывания осуществляется при получении органом миграционного учета уведомлений об их прибытии. Данные уведомления направляет принимающая сторона, то есть владелец жилья.