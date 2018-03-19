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Крадут алкоголь из магазинов новосибирцы
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Крадут алкоголь из магазинов новосибирцы 

Все новости Новосибирской области 5 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Первый случай произошел вечером 18 марта на проспекте Карла Маркса в Бердске, сообщили VN.ru в ГУ МВД по Новосибирской области. 21-летний житель поселка Агролес схватил в магазине бутылку алкогольной продукции, а продавца, который пытался ему помешать, ударил. Выяснилось, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
Следующие два случая грабежа магазина алкогольной продукции произошли на улице Владимировской в Новосибирске. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, в течение пяти минут двое мужчин отобрали по бутылке алкоголя у продавца магазина. Правонарушители — жители Тогучина и Заельцовского района Новосибирска — задержаны. Ранее никто из них не привлекался к уголовной ответственности.
Добавим, нетрезвые жители часто идут на преступления в надежде пополнить запасы спиртного. Так, в феврале неоднократно судимый житель Новосибирской области ограбил магазин в Чистоозерном районе. Нетрезвый 41-летний мужчина отобрал у продавца три литра пива.
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