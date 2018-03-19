Крадут алкоголь из магазинов новосибирцы

Следующие два случая грабежа магазина алкогольной продукции произошли на улице Владимировской в Новосибирске . По данным ГУ МВД по Новосибирской области, в течение пяти минут двое мужчин отобрали по бутылке алкоголя у продавца магазина. Правонарушители — жители Тогучина и Заельцовского района Новосибирска — задержаны. Ранее никто из них не привлекался к уголовной ответственности.

Добавим, нетрезвые жители часто идут на преступления в надежде пополнить запасы спиртного. Так, в феврале неоднократно судимый житель Новосибирской области ограбил магазин в Чистоозерном районе. Нетрезвый 41-летний мужчина отобрал у продавца три литра пива.