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Самарец после дружеского застолья лишился телефона и техники
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Самарец после дружеского застолья лишился телефона и техники 

ТРК Губерния 5 часов назад
В отдел полиции в Самаре обратился 54-летний житель областного центра. Он рассказал, что обнаружил пропажу сотового телефона, микроволновой печи и телевизора из собственного дома. По информации ГУ МВД России по Самарской области, следственно-оперативная группа установила, что в квартире потерпевшего отсутствуют следы взлома двери. У полиции появилась версия, что к преступлению может быть причастен человек, вхожий в дом. Хозяин квартиры признался, что накануне устроил застолье с давним знакомым. Проснувшись утром, обнаружил пропажу техники. Выяснив личность подозреваемого, стражи порядка задержали 49-летнего гражданина. За плечами мужчины насчитывается уже две судимости за уголовные преступления. Сейчас он стал главным подозреваемым по делу о краже, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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