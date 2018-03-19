В Орске до государства «не дошли» налоги сотрудников предприятия

Орске прокурор Ленинского района обратился в суд с иском к ООО «Специализированный транспорт», потребовав взыскать с предприятия задолженности по налогам на доходы физических лиц.

Выяснилось, что в 2015 году предприятие удержало с заработной платы сотрудников 660 000 рублей налога, однако в бюджет эти деньги так и не попали. В интересах государства выступил прокурор, который потребовал вернуть указанную сумму в казну страны. Позицию прокурора суд поддержал и удовлетворил иск в полном объеме.

Это решение посчитала законным и судебная коллегия Оренбургского областного суда, оставив жалобу ответчика без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу.