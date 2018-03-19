10 детонаторов изъяли у вахтовика в аэропорту Иркутска

Пункт контроля аэропорта Иркутска обнаружил опасный груз в багаже 33-летнего пассажира. Житель Бурятии попытался перевезти в Бодайбо 10 детонаторов, спрятанных в запчастях к автомобилю. Об этом сообщает Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте.

В результате досмотра выяснилось, что найденные предметы — электродетонаторы гражданского назначения, предназначенные для проведения подрывных работ. Вероятность того, что устройства могли сдетонировать во время полета крайне высока.

Как детонаторы попали к вахтовику, а также с какой целью он их намеревался транспортировать, предстоит выяснить следствию.

Подозреваемый пассажир находится под подпиской о невыезде. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», предусматривающей санкции — до 5 лет лишения свободы.