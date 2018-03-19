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10 детонаторов изъяли у вахтовика в аэропорту Иркутска
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10 детонаторов изъяли у вахтовика в аэропорту Иркутска 

АиФ Иркутск 3 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Пункт контроля аэропорта Иркутска обнаружил опасный груз в багаже 33-летнего пассажира. Житель Бурятии попытался перевезти в Бодайбо 10 детонаторов, спрятанных в запчастях к автомобилю. Об этом сообщает Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте.
В результате досмотра выяснилось, что найденные предметы — электродетонаторы гражданского назначения, предназначенные для проведения подрывных работ. Вероятность того, что устройства могли сдетонировать во время полета крайне высока.
Как детонаторы попали к вахтовику, а также с какой целью он их намеревался транспортировать, предстоит выяснить следствию.
Подозреваемый пассажир находится под подпиской о невыезде. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», предусматривающей санкции — до 5 лет лишения свободы.
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