Сбившего насмерть двух человек машиниста электрички приговорили к трем годам условно в Москве 

Суд в столице приговорил машинист электрички к условному сроку по уголовному делу о гибели двух человек под колесами электрички в 2017 г., сообщили Агентству городских новостей «Москва» Московского межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета (СК) РФ.
«Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора машинисту электропоезда. Он признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно», — рассказали в ведомстве.
Суд установил, что 27 января 2017 г. в 00:30 на станции «Кунцево-2» Белорусского направления Московской железной дороги электричка Москва-Усово под управлением машиниста 1991 г. рождения сбила трех мужчин, переходивших железную дорогу. Двое из них скончались на месте.
Согласно заключению технической судебной экспертизы, наезд произошел из-за бездействия машиниста, допустившего эксплуатацию электрички с неисправным прожектором, лишив себя возможности своевременно увидеть людей на пути за 116 м. от места наезда и оповестить их о приближении или успеть экстренно затормозить.