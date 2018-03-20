Сбившего насмерть двух человек машиниста электрички приговорили к трем годам условно в Москве

«Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора машинисту электропоезда. Он признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно», — рассказали в ведомстве.

Суд установил, что 27 января 2017 г. в 00:30 на станции «Кунцево-2» Белорусского направления Московской железной дороги электричка Москва-Усово под управлением машиниста 1991 г. рождения сбила трех мужчин, переходивших железную дорогу. Двое из них скончались на месте.

Согласно заключению технической судебной экспертизы, наезд произошел из-за бездействия машиниста, допустившего эксплуатацию электрички с неисправным прожектором, лишив себя возможности своевременно увидеть людей на пути за 116 м. от места наезда и оповестить их о приближении или успеть экстренно затормозить.