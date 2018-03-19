«Черный» риелтор в Кемерове получила 5 лет условно за обман на 5 млн руб

КЕМЕРОВО , 19 мар — РИА Новости . Центральный районный суд города Кемерово приговорил к условному лишению свободы 65-летнюю руководительницу агентства недвижимости, которая похитила у клиентов более 5 миллионов рублей, сообщает в понедельник областной главк МВД

"С 2005 по 2008 годы злоумышленница, являясь директором агентства недвижимости, обманула 12 продавцов и покупателей домов и квартир. «Черный» риелтор убедила потерпевших оплатить посреднические услуги и передать ей необходимые правоустанавливающие документы либо оформить доверенности, позволившие осуществить сделки с недвижимостью. Продав чужую жилплощадь, она похищала деньги", — говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, в результате ее клиенты остались без собственного жилья, а некоторые были вынуждены согласиться на невыгодные условия сделок, переехав из своих квартир в комнаты в общежитиях и бараках. Общая сумма ущерба, причиненного кемеровчанам действиями мошенницы, составила более 5 миллионов рублей, уточняет ведомство.

Отмечается, что фигурантка уголовного дела о мошенничестве отрицала свою вину, препятствовала следствию, запутывала и срывала следственные мероприятия, не являлась на допросы. Несмотря на это, следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело было направлено на рассмотрение в суд, который признал мошенницу виновной и приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно.