Ещё
«Черный» риелтор в Кемерове получила 5 лет условно за обман на 5 млн руб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Черный» риелтор в Кемерове получила 5 лет условно за обман на 5 млн руб 

РИА Недвижимость 4 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
КЕМЕРОВО, 19 мар — РИА Новости. Центральный районный суд города Кемерово приговорил к условному лишению свободы 65-летнюю руководительницу агентства недвижимости, которая похитила у клиентов более 5 миллионов рублей, сообщает в понедельник областной главк МВД.
"С 2005 по 2008 годы злоумышленница, являясь директором агентства недвижимости, обманула 12 продавцов и покупателей домов и квартир. «Черный» риелтор убедила потерпевших оплатить посреднические услуги и передать ей необходимые правоустанавливающие документы либо оформить доверенности, позволившие осуществить сделки с недвижимостью. Продав чужую жилплощадь, она похищала деньги", — говорится в сообщении.
Как выяснили полицейские, в результате ее клиенты остались без собственного жилья, а некоторые были вынуждены согласиться на невыгодные условия сделок, переехав из своих квартир в комнаты в общежитиях и бараках. Общая сумма ущерба, причиненного кемеровчанам действиями мошенницы, составила более 5 миллионов рублей, уточняет ведомство.
Отмечается, что фигурантка уголовного дела о мошенничестве отрицала свою вину, препятствовала следствию, запутывала и срывала следственные мероприятия, не являлась на допросы. Несмотря на это, следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело было направлено на рассмотрение в суд, который признал мошенницу виновной и приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно.
РИА Недвижимость: последние новости
Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО директора "Балтстроя" Прокуратура Ингушетии выявила хищение при капремонте здания администрации Павильону "Азербайджанская ССР" на ВДНХ вернут утраченные элементы
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»751
ЕС поддержал наказание России156
Еще одна страна вышлет российских дипломатов488
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие190
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова12
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение