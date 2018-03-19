Гайчанин осужден за изготовление оружия и хранение наркотиков

Гайский городской суд рассмотрел уголовное дело, фигурант которого обвиняется сразу по нескольким статьям. Подсудимому вменяют незаконное приобретение и хранение боеприпасов, взрывчатки, изготовление оружия и хранение наркотиков. Как сообщила прокурату области, мужчина признан виновным по всем эпизодам.

По сообщениям областной прокуратуры , с марта 2016 года по май 2017 гайчанин хранил в своем гараже самодельное огнестрельное оружие и более 40 патронов нему. Кроме того, там же правоохранители обнаружили более 200 г взрывчатки и более 90 г марихуаны.

За все преступления суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 2,5 года. Отбывать срок фигурант будет в колонии-поселении. К тому же, осужденный заплатит штраф 60 000 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.