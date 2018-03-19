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Гайчанин осужден за изготовление оружия и хранение наркотиков
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Гайчанин осужден за изготовление оружия и хранение наркотиков 

ProOren 5 часов назад
Фото: ProOren
Гайский городской суд рассмотрел уголовное дело, фигурант которого обвиняется сразу по нескольким статьям. Подсудимому вменяют незаконное приобретение и хранение боеприпасов, взрывчатки, изготовление оружия и хранение наркотиков. Как сообщила прокурату области, мужчина признан виновным по всем эпизодам.
По сообщениям областной прокуратуры, с марта 2016 года по май 2017 гайчанин хранил в своем гараже самодельное огнестрельное оружие и более 40 патронов нему. Кроме того, там же правоохранители обнаружили более 200 г взрывчатки и более 90 г марихуаны.
За все преступления суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 2,5 года. Отбывать срок фигурант будет в колонии-поселении. К тому же, осужденный заплатит штраф 60 000 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.
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