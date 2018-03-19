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Полиция Кубани по отпечатку обуви нашла школьника, подозреваемого в разгроме на кладбище
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Полиция Кубани по отпечатку обуви нашла школьника, подозреваемого в разгроме на кладбище 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
КРАСНОДАР, 19 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции по отпечатку обуви вычислили 11-летнего школьника, которого подозревают в повреждении порядка 30 надгробий на кладбище в Краснодарском крае, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления МВД.
"В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции обнаружили 29 поврежденных надгробий. На одном из поврежденных надмогильных сооружений правоохранители обнаружили отпечаток обуви с характерным рисунком. На территории одного из домовладений, расположенных вблизи места происшествия, сотрудники полиции обнаружили сапоги с аналогичным рисунком на подошве. Проведенной экспертизой установлено, что отпечаток, обнаруженный на надгробии, оставлен именно этой обувью", — говорится в сообщении.
Уточняется, что обувь принадлежит 11-летнему мальчику, которого подозревают в повреждении надгробий. По данным пресс-службы, инцидент произошел в хуторе Ленинском Тимашевского района Краснодарского края.
В пресс-службе полиции ТАСС пояснили, что надгробия были опрокинуты, не уточнив, насколько серьезные повреждения они получили.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ «Вандализм». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до трех месяцев либо штраф до 40 тыс. рублей. Так как подозреваемый пока не может нести уголовную ответственность, дело прекращено.
В отношении его матери выделено отдельное производство по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», которое будет рассматривать комиссия по делам несовершеннолетних и защите и их прав.
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