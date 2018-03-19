Ещё
Mercedes стоимостью 4,3 млн руб. похитили у администратора столичного клуба
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Mercedes стоимостью 4,3 млн руб. похитили у администратора столичного клуба 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Столичная полиция разыскивает подозреваемого в краже автомобиля за 4,3 млн руб. в Савеловском районе, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Днем 18 марта в полицию обратился 33-летний мужчина, работающий администратором в одном из столичных клубов. «Гражданин сообщил, что кто-то похитил его автомобиль Mercedes-Benz S 500, припаркованный в Петровско-Разумовском проезде, д. 29. Материальный ущерб превысил 4,3 млн руб.», — сказал собеседник агентства.
В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется следствие.
Агентство «Москва»: последние новости
Мосгорсуд оставил в СИЗО до 30 марта отца полковника Д.Захарченко Глава московского главка СК уверен в создании единого следственного органа в России Полиция в Перово преследует трамвай с вооруженным подозреваемым в разбое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»591
Еще одна страна вышлет российских дипломатов494
ЕС поддержал наказание России94
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина286
Панин опубликовал голое селфи c барышней54
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
01:03
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
03:35
Собчак назвала главный итог голосования
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение