Mercedes стоимостью 4,3 млн руб. похитили у администратора столичного клуба

Днем 18 марта в полицию обратился 33-летний мужчина, работающий администратором в одном из столичных клубов. «Гражданин сообщил, что кто-то похитил его автомобиль Mercedes-Benz S 500, припаркованный в Петровско-Разумовском проезде, д. 29. Материальный ущерб превысил 4,3 млн руб.», — сказал собеседник агентства.

В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется следствие.