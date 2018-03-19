Многодетный отец получил 25 лет за изнасилование дочери

"Женщина увидела, что девочки напуганы, стала с ними разговаривать, а в доверительной беседе одна из сестер рассказала о том, что отец с бабушкой пьют, дома нет продуктов, поэтому они убежали из дома. А затем пояснила, что когда отец пьяный, еще и что-то делает со старшей сестрой", — отмечает следствие.

Как выяснили следователи, потерпевшая рассказала о произошедшем двум младшим сестрам. В июле прошлого года девочки убежали из дома, два дня не ночевали, а после пришли к местному фельдшеру за помощью, так как их искусали комары, они промокли и были грязные.