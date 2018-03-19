Карманница из «Меги» украла iPhone и попалась полиции 

Сотрудники полиции во Всеволожском районе Ленобласти задержали безработную воровку, которая орудовала в торговом комплексе «Мега Дыбенко». Она засунула руку в карман куртки 36-летней женщины и стащила у неё «айфон» стоимостью более 50 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, жертвой воровки стала 36-летний менеджер одной из медклиник. Женщина поняла, что её смартфона нет, только когда вышла на парковку у «Меги Дыбенко». Однако полиция быстро сориентировалась и после заявления через пару часов в тот же день силами правоохранителей была задержала 27-летняя безработная карманница, у которой изъяли похищенный смартфон.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».