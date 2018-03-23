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В Перми возбудили уголовное дело за нецелевое использование средств в Пермском медицинском университете
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В Перми возбудили уголовное дело за нецелевое использование средств в Пермском медицинском университете 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Следователи заинтересовались тем, как расходуются деньги в Пермском государственном медицинском университете имени Вагнера. СК возбудил уголовное дело из-за нецелевого использования бюджетных средств.
— По данным следствия, в 2016-2017 годах должностные лица образовательного учреждения допустили нецелевое расходование бюджетных средств в размере более 16 миллионов рублей, — сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Пермскому краю.
В медуниверситете 59.ru пояснили, что средства были перераспределены по другим статьям расходов.
— Претензии Следственного комитета относятся к целевому использованию средств на студенческие мероприятия. В 2017 году было потрачено два миллиона сто тысяч рублей. Оставшиеся деньги были передвинуты на другие статьи расходов: литературу, программное обеспечение. Это восемь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч рублей, — рассказали 59.ru в пресс-службе Медицинского университета. — Отдельно отметим, что университет выполнял, выполняет и будет выполнять все свои обязательства по выплатам стипендий, социальной помощи и всего остального. Официального письма мы еще не получили, но мы сотрудничаем со Следственным комитетом и предоставляем им все необходимые документы.
Ранее мы рассказывали о том, что следователи начали проверку в очерской спецшколе, где подростки взбунтовались и выпрыгнули в окно.
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