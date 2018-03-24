Следователи завели дело о нецелевом расходовании в пермском университете 

Следственное управление СК России по Пермскому краю завело уголовное дело о нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере в государственном медицинском университете имени Вагнера, сообщает kp.ru. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств, сбор и закрепление доказательств.
По имеющимся данным, в 2016-2017 гг. должностные лица вуза допустили нецелевое расходование средств в размере более 16 млн рублей.
Как заявили в краевом следственном комитете, расследование продолжается.
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