Следователи завели дело о нецелевом расходовании в пермском университете

По имеющимся данным, в 2016-2017 гг. должностные лица вуза допустили нецелевое расходование средств в размере более 16 млн рублей.

Как заявили в краевом следственном комитете, расследование продолжается.

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