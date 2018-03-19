В Подмосковье задержаны лжебанкиры, подозреваемые в мошенничестве на 5,5 млн руб.

"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Ногинское» в ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении мошеннических действий задержаны двое 28-летних жителей Московской области", — сказала Петрова.

По ее словам, задержанные под видом работников дополнительного офиса одного из известных банков, расположенного на улице Рабочей в Ногинске, незаконно принимали от граждан финансовые средства в виде вкладов под высокий процент. После чего скрылись с полученными деньгами.

"В полицию обратились 12 человек, пострадавших от действий злоумышленников. Общая сумма ущерба составила более 5,5 млн рублей", — отметила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ. Подозреваемые заключены под стражу.