Ещё
В Новосибирске возбудили дело за лжеминирование школы в день выборов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новосибирске возбудили дело за лжеминирование школы в день выборов 

ТАСС 5 часов назад
НОВОСИБИРСК, 19 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Новосибирска, который сообщил в день выборов президента РФ о минировании избирательного участка в школе. Об этом сообщил в понедельник на совещании в правительстве Новосибирской области замначальника полиции регионального главка МВД Олег Ольнев.
"Самое серьезное происшествие случилось на участке №1850 в школе №75 на ул. Тургенева. Гражданин в состоянии алкогольного опьянения сообщил сотруднику полиции о том, что он заложил взрывное устройство в помещении участка. Гражданин был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение о факте терроризма")", — сказал Ольнев.
В школе находились три избирательных участка. Полиция проверила здание со служебными собаками.
По словам Ольнева, в день состоявшихся 18 марта выборов полиция зафиксировала в регионе 34 заявления о нарушении избирательного законодательства. По ним составлено два административных протокола и вынесено семь определений о возбуждении административных дел. Всего 18 марта на участках в Новосибирской области работали 5,8 тыс. сотрудников правоохранительных органов.
ТАСС: последние новости
СК признал самоубийством смерть замминистра Татарстана Елены Шишмаревой Мосгорсуд вернул дело экс-главы РФБ Аникеевой в районный суд для проведения проверки Против экс-замглавы ФСИН Коршунова возбуждено еще одно дело о хищении 140 млн рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»756
ЕС поддержал наказание России156
Еще одна страна вышлет российских дипломатов487
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие195
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова12
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение