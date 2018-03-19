В Новосибирске возбудили дело за лжеминирование школы в день выборов

НОВОСИБИРСК , 19 марта. / ТАСС /. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Новосибирска, который сообщил в день выборов президента РФ о минировании избирательного участка в школе. Об этом сообщил в понедельник на совещании в правительстве Новосибирской области замначальника полиции регионального главка МВД Олег Ольнев.

"Самое серьезное происшествие случилось на участке №1850 в школе №75 на ул. Тургенева. Гражданин в состоянии алкогольного опьянения сообщил сотруднику полиции о том, что он заложил взрывное устройство в помещении участка. Гражданин был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение о факте терроризма")", — сказал Ольнев.

В школе находились три избирательных участка. Полиция проверила здание со служебными собаками.