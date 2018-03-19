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На деньги умственно отсталых детей устроили корпоратив
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Директор интерната устроил корпоратив на деньги умственно отсталых детей 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: public domain
Директор коррекционной школы-интерната в Озерске сэкономил на детях с отклонениями в развитии, чтобы оплатить праздничный банкет в честь юбилея учреждения. Об этом говорится на сайте прокуратуры Челябинской области.
Суд и следствие установили, что в октябре 2016 года руководитель школы на два дня отменил занятия и поручил заведующей комбинатом школьного питания сделать фиктивные справки о питании в этот период учеников-льготников. Таком образом из городского бюджета были незаконно получены 19,5 тысячи рублей, которые интернат потратил на организацию корпоратива.
Мужчину признали виновным по части 3 статьи 160 УК («Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения»). В ходе предварительного следствия директор учреждения вернул потраченные на банкет деньги. Он также должен выплатить штраф в 100 тысяч рублей.
В августе 2017 года сообщалось, что в магнитогорском лагере детей кормили просроченными продуктами. Так, во время прокурорской проверки воспитанникам давали варено-копченую колбасу «Куриная» с истекшим на несколько месяцев сроком годности.
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