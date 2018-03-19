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Водителя бензовоза из Магнитогорска осудили за смертельное ДТП со скорой
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Водителя бензовоза из Магнитогорска осудили за смертельное ДТП со скорой 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Житель Магнитогорска признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Установлено, что 3 мая 2017 года на трассе Магнитогорск-Кизильское-Сибай 26-летний водитель КамАЗа, лишенный права управления транспортными средствами, на большой скорости выехал на полосу встречного движения, не убедившись в безопасности маневра, где врезался в автомобиль скорой помощи.
В результате ДТП водитель скорой скончался на месте аварии, двое пассажиров были доставлены в больницу.
Суд приговорил южноуральца к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения, с лишением права управления транспортным средством сроком на 2 года.
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