В Югре возбуждено дело в отношении поджигателя служебной машины полицейского

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, в отношении жителя поселка Аган подозревают в совершении преступлений по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ («покушение на уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога»). За умышленное уничтожение чужого имущества мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

«Известно, что ранее участковый составлял на подозреваемого административный протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, кроме этого в отношении мужчины не так давно было возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев бывшей супруге. Следствие не исключает, что поджогом автомобиля мужчина хотел отомстить сотруднику полиции», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Как ранее писал «ФедералПресс» , инцидент произошел 13 марта, когда сотрудник полиции приехал в поселок для опроса работника образовательной школы. В момент, когда он находился в здании, его авто подожгли. Возгорание потушил один из очевидцев произошедшего, он убрал от автомобиля воспламенившуюся канистру.

«Ранее судимый житель поселка Аган, 1981 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на снегоходе подъехал к служебному автомобилю, припаркованному возле школы, и положил под водительскую дверь канистру с бензином, которую поджег. После этого, мужчина с места преступления скрылся», — подчеркивают в ведомстве.