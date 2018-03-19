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Пьяный селянин в Югре поджог машину оштрафовавшего его полицейского
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Пьяный селянин в Югре поджог машину оштрафовавшего его полицейского 

Вести.Ru 10 часов назад
Фото: Вести.Ru
Пьяный житель югорского поселка из мести поджог автомобиль полицейского, который дважды за последнее время задерживал его, сообщили в региональном управлении СКР. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленника.
Страж порядка 13 марта прибыл в поселок Аган из Нижневартовска на служебной машине — здесь он должен был опросить сотрудника местной школы. Стоило служителю закона отлучиться, как к легковушке подъехал снегоход, водитель которого подсунул под днище канистру с бензин и поджег ее, а сам скрылся. Автомобиль от огня спас прохожий, который быстро отбросил канистру в сторону и засыпал ее снегом.
По подозрению в преступлении задержали 36-летнего местного жителя, который уже несколько раз был судим. По версии следователей, им двигала жажда мести, поскольку участковый оштрафовал его за пьянство в общественном месте и инициировал возбуждение уголовного дела за избиение бывшей супруги. Теперь мужчине предстоит отвечать по статье «Покушение на уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога», максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы.
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