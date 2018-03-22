В Москве возбуждено уголовное дело о торговле деталями военных самолетов

Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении неустановленного лица из руководства компании «Практика», которого заподозрили в торговле военными изделиями, сообщает Агентство «Москва»

По версии следствия, не позднее ноября 2015 года злоумышленник организовал деятельность компании по реализации изделий. От имени компании он заключил договор с АО «Российский авиационный торговый дом» на поставку блоков предельных команд БПК-88 С3К на сумму более 9 миллионов рублей.

При этом лицензии на реализацию военной техники компания не имела. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».