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В Москве возбуждено уголовное дело о торговле деталями военных самолетов
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В Москве возбуждено уголовное дело о торговле деталями военных самолетов 

Москва24 35 минут назад
Фото: Москва24
Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении неустановленного лица из руководства компании «Практика», которого заподозрили в торговле военными изделиями, сообщает Агентство «Москва».
По версии следствия, не позднее ноября 2015 года злоумышленник организовал деятельность компании по реализации изделий. От имени компании он заключил договор с АО «Российский авиационный торговый дом» на поставку блоков предельных команд БПК-88 С3К на сумму более 9 миллионов рублей.
При этом лицензии на реализацию военной техники компания не имела. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».
БПК-88 серии 3К предназначен для автоматизации изделий, подающих электрические сигналы в систему управления изделием и в систему контроля и регистрации самолетов МиГ, Су и их модификаций.
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